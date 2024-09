Bari, nuovi negozi a Santa Caterina: arriva il megastore di giocattoli

Si allarga la zona commerciale di Santa Caterina. A breve sarà, infatti, inaugurato Toy Center, il nuovo megastore di giocattoli. La zona commerciale punta quindi sullo shopping, Soprattutto dopo l’ultima apertura di Sinsay. Ma toccherà anche al food con la costruzione di una nuova palazzina che ospiterà Burger King.

Sono diverse le multinazionali che stanno puntando proprio su nuovi punti vendita nell’area di Santa Caterina. Hanno aperto già da anni il Mc Donalds, Roadhouse solo per fare alcuni esempi.

Toys Center, nasce negli anni ’90 e negli ultimi 15 anni, attraverso un processo di acquisizioni, diventa leader in Italia nel mercato del giocattolo. Negli anni ha sviluppato un format al servizio della famiglia, con una gamma di prodotti sempre più arricchita, che si è estesa dal giocattolo, alla puericultura, passando per il tessile, in spazi sempre più importanti, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

All’interno dei punti vendita Toys Center, spiega Assogiocattoli, non solo giocattoli dei migliori brand, ma ben 18 marche esclusive con 1.500 referenze. Toys Center rappresenta, in Europa, l’unica catena retail specializzata nella vendita di giocattoli con una quota superiore al 20% del mercato nazionale.

Il megastore per l’imminente apertura cerca commessi e store manager. Le offerte di lavoro sono pubblicate online. ” Saranno valutati positivamente candidati con attitudine alla vendita, relazionali e che amino il settore ludico ricreativo. Il rapporto di lavoro si svolgerà con contratto di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno per n. 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica articolate di norma su 5 giorni oppure su 6 giorni, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione del lavoro e le stagionalità del Punto Vendita”.