Fa sorvolare un drone il giorno delle Frecce, denunciato a Bari

Sequestrato un drone in fase di sorvolo vietato durante la Festa di San Nicola a Bari.

È accaduto il giorno del sorvolo delle Frecce Tricolori a Bari, quando gli agenti della Locale in Servizio di prevenzione sul Lungomare barese hanno notato un drone sorvolare le aree interdette, prima del passaggio delle Frecce Tricolori.

Pronto l’intervento, nonostante l’individuazione del pilota APR non fosse semplice, con il blocco immediato delle attività e il sequestro del drone.

Per l’area e il giorno della esibizione aerea delle Frecce era stato emesso da ENAC un NOTAM che prevede un formale divieto di sorvolo che viene regolarmente reso noto con pubblicazione sul sito D-Flight, a cui tutti i piloti di APR abilitati devono essere iscritti con obbligo di consultazione per le aree vietate al sorvolo e le eventuali limitazioni delle altitudini massime raggiungibili.

L’uomo, un quarantenne, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall’art.793 del Codice della Navigazione che prevede il Divieto di sorvolo ove sia stato emesso un Provvedimento a cura di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per motivi di sicurezza militare o di Ordine Pubblico. Per tale reato l’art. 1102 del Codice della Navigazione prevede la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 516 euro.

Il drone utilizzato è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.