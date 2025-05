A Molfetta il festival del libro dei bambini e dei ragazzi

La città di Molfetta si prepara ad inaugurare la prima edizione di «Le Onde Raccontano», il festival del libro dei bambini e ragazzi, in programma dal 19 al 24 maggio 2025. Una kermesse che nasce per mettere al centro il valore della lettura e l’immaginazione delle nuove generazioni, promossa dalla Regione Puglia e organizzata da Holly Agency, in collaborazione con il Comune di Molfetta. Diretto da Vito Ballarino, già responsabile digital di Lucca Comics & Games, e Event project manager per Giffoni Hub, il festival porta con sé una visione chiara: bambini e ragazzi, oltre a rappresentare il futuro, costituiscono soprattutto il presente, e meritano occasioni in cui essere davvero protagonisti.

«Le Onde Raccontano» si svilupperà in due momenti distinti: dal 19 al 22 maggio, i laboratori con scuole, associazioni e realtà del territorio molfettese apriranno un dialogo attivo tra giovani lettori e ospiti del mondo della letteratura e della creatività.

Il 23 e 24 maggio arriverà il clou del festival in piazza, che trasformerà Piazza Paradiso in un grande teatro a cielo aperto: spettacoli, presentazioni, incontri, laboratori e una enorme festa diffusa, dedicata alla lettura in tutte le sue forme, con un mercatino che avrà al centro le realtà locali, legate all’universo della lettura, letteratura, cultura e sociale. Un luogo storico di Molfetta che diventa crocevia di storie ed etnie diverse, da riscoprire nell’ottica di una piena valorizzazione e inclusione, grazie a progetti culturali impattanti e innovativi come questo.

L’illustrazione ufficiale, firmata dall’artista pugliese Mariolina Suglia, evoca l’anima sognante del festival: un viaggio tra le onde del mare e gli ulivi di Piazza Paradiso, luogo simbolico e crocevia di culture, desideroso di riscatto e protagonista di un progetto di riqualificazione urbana e sociale.

Il festival sarà totalmente gratuito e costruito dal basso, grazie al coinvolgimento attivo di scuole, cooperative, associazioni ed enti locali. In questo contesto nasce anche la «Giuria delle Onde», composta da bambini e ragazzi che valuteranno e premieranno i libri selezionati, vivendo la lettura in modo partecipato e attivo.

«Le Onde Raccontano» vuole parlare con il linguaggio delle nuove generazioni, mescolando libri e pop culture, divulgazione scientifica e teatro di strada, illustrazione e musica, fumetto e social media. Con le tematiche del gioco, l’universo dei libri e della lettura saranno “raccontati” dalla voce di booktoker e content creator di settore. Con un’anima profondamente inclusiva, si affronteranno temi come integrazione, diritti, legalità, sostenibilità, immaginazione e creatività, in un percorso che parte dai libri per arrivare alla vita.

Tra gli ospiti annunciati, Adrian Fartade, divulgatore e storyteller scientifico con lo spettacolo «Storie dei nostri cieli»; Bus Theater, compagnia di teatro itinerante con il suo iconico autobus-palcoscenico, il cuore pulsante di Piazza Paradiso nelle due giornate del 23 e 24 maggio; Danilo Bertazzi, che presenterà il suo primo libro per bambini «Pietro e il mostro delle fiabe perdute»; le illustratrici Eva Montanari e Alice Barberini, tra le più importanti nel panorama italiano e internazionale dell’editoria per bambini e non solo: cureranno due laboratori proposti gratuitamente alle famiglie.

Saranno inoltre presenti il fumettista Alessandro Giampaoletti, con lo sceneggiatore e autore Marco Greganti, grazie alla collaborazione nata con la casa editrice Tunué, per presentare il libro «Zoe. I guardiani della terra» (con relativo laboratorio); Vittoria Facchini, illustratrice molfettese, già Premio Andersen 2006, assieme alla sua collega Margherita Bufi, presenterà «Le filastrocche di Margherita», edito da La Meridiana; l’autore Davide Mezzanotte illustrerà «Tessa Ticcardi e le lancette impazzite», edito da DeAgostini; Dayane Bears presenterà il suo nuovo romance «Masquerade – Diamanti grezzi», della collana “Midnight” di HarperCollins; Paola Vitale condurrà un laboratorio creativo ispirato al suo libro «Il giardino delle meduse», edito da Camelozampa e illustrato da Rossana Bossù, che unirà scrittura, acquerelli e altri ingredienti a sorpresa; Gianluca Caporaso sarà presente con la sua raccolta poetica «Dove sei? Rime senza fissa dimora», di Salani Editore; Ilaria Perversi interverrà con il suo libro «Vietato sputare fuoco», di Editrice Il Castoro, da cui sarà tratto un laboratorio per bambini; Alidad Shiri, presenterà il suo libro intitolato «Via dalla pazza guerra», edito da HarperCollins; Valentina Ghetti, illustrerà il suo nuovo romanzo «Love at first fight» pubblicato da Mondadori.

Inoltre il festival vedrà il coinvolgimento di importanti content creator, come Libriconfragole, book influencer con oltre 82 mila follower, attivo nella divulgazione di libri e tematiche legate alla letteratura.

Questi solo alcuni dei nomi che animeranno il programma del festival, e che si alterneranno in attività uniche e ricercate dal 19 al 24 maggio 2025.

Un festival che, come il mare che bagna Molfetta, muove onde di storie, emozioni e possibilità, costruendo un nuovo immaginario condiviso. Per un target di bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni, ma in realtà inteso per chiunque creda nel potere trasformativo della lettura.

«È con grande soddisfazione – afferma il sindaco Tommaso Minervini – che ci prepariamo al via della prima edizione del festival “Le Onde Raccontano”. Questo progetto nasce dal desiderio di mettere al centro proprio i giovani: vogliamo che si sentano protagonisti, che scoprano il valore inestimabile della loro voce e comprendano fino in fondo che ogni loro opinione e pensiero ha il potere di incidere sulla realtà che ci circonda.

Siamo convinti che la lettura sia uno strumento formidabile di crescita, capace di aprire orizzonti nuovi e di alimentare quel fervore creativo che abita in ciascuno di loro. Insieme, unendo le comuni energie e idee, possiamo davvero fare la differenza e contribuire a un cambiamento positivo, portando la comunità di Molfetta ad aprirsi ai pensieri dei giovani e agli orizzonti culturali che vanno oltre la municipalità. Non vediamo l’ora di ammirare le onde di entusiasmo, di curiosità e di partecipazione che questo festival saprà generare: dalle letture ad alta voce ai laboratori creativi, fino ai momenti di confronto con autori e illustratori, ogni singola iniziativa è pensata per stimolare la fantasia e consolidare quel legame speciale tra libri, emozioni e comunità.

Ringrazio tutti i Consiglieri comunali che sostengono l’azione amministrativa, il Presidente del Consiglio comunale per la preziosa collaborazione, tutti gli Assessori per questo evento trasversale in particolare Anna Capurso, Giacomo Rossiello e Caterina Roselli, e la dirigente Lidia de Leonardis, il cui instancabile impegno e la cui competenza hanno reso possibile questo evento. Grazie anche al finanziamento del Fondo Speciale Cultura della Regione Puglia, su impulso del Presidente della Commissione Bilancio, Saverio Tammacco. Buon Festival a tutti e…lasciamo che le onde ci conducano lontano».

«Abbiamo immaginato un festival della letteratura – spiega il direttore del festival Vito Ballarino – capace di leggere sogni, desideri, passioni dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Abbiamo voluto renderli protagonisti, “spett-attori” principali di una grande festa popolare della lettura. Capace di unire e tessere legami. Il libro e le storie, infatti, non hanno confine: travalicano barriere, superano diversità, amplificano le unicità e i sogni. Le nuove mitologie contemporanee, come tutti gli studi di settore testimoniano, guidano il mercato dell’editoria proprio grazie ai bambini e ai ragazzi. Questo festival non è per loro, ma è il loro. A pochi passi dal mare, nella sognante Piazza Paradiso, nuovo eden della cultura pop, e in molti altri luoghi della magica Molfetta, apriremo le porte alla letteratura in un ambizioso progetto che coinvolge realtà locali, associazioni, cooperative, case editrici a livello nazionale, ospiti, musicisti, attori, giocolieri, influencer, illustratori, artisti di strada e soprattutto autori e autrici. Il mio ringraziamento va alla grande visione della dirigente Lidia De Leonardis, a quella del Sindaco Tommaso Minervini e della sua giunta, al presidente della Commissione Bilancio in Regione Saverio Tammacco, alla città tutta, capace di cogliere sfide coraggiose del nostro Sud che diventa avanguardia delle nuove forme di cultura partecipata».

«Molfetta è una città coraggiosa e visionaria, che ha cura e che cura», dichiara Gianni Spano, CEO di Holly Agency. «Lo fa attraverso tante azioni e iniziative che in questi anni abbiamo avuto il piacere di conoscere. Tutte altamente innovative e capaci di catalizzare attenzione, e coinvolgere il territorio a livello nazionale, generando indotto. Sono onorato che Holly Agency sia stata scelta per questo nuovo progetto emozionante che ci responsabilizza nei confronti di quanto di più importante ci sia: i bambini e i ragazzi. Ringrazio il Sindaco, la dirigente Lidia de Leonardis, la giunta tutta, le case editrici, gli ospiti e la cittadinanza con le varie realtà territoriali, per il grande supporto e la partecipazione».