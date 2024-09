Club Med cerca personale, selezione anche a Bari

Francia, Germania, Finlandia, Italia. Sono tante le opportunità di lavoro offerte dalla rete Eures in tutta Europa. A partire dalla Puglia, dove il Club Med organizza un evento di selezione del personale il 1° ottobre presso il Centro per l’Impiego di Bari, alla ricerca di figure professionali per la stagione invernale 2024/2025 in Francia e Italia. I profili richiesti includono chef, camerieri, addetti alle pulizie, bartender, istruttori sportivi e altro personale per resort. Si ricercano figure professionali anche a livello internazionale, con vari European Online Job Days (EOJD) previsti tra settembre e ottobre 2024. Il 27 settembre si terrà “Make it in Germany 2024”, mirato a reclutare professionisti nei settori IT (tecnologia dell’informazione), sanità, ingegneria e ospitalità per il mercato tedesco. Il 2 ottobre avrà luogo “Work in Denmark – Destination West Zealand”, con opportunità in Danimarca nei settori delle biotecnologie, assistenza agli anziani, edilizia e amministrazione. Il 4 ottobre, l’evento “Eures Italy for BSBF2024” sarà collegato al Big Science Business Forum, finalizzato a promuovere collaborazioni tra ricerca e industria. Infine, l’8 ottobre si svolgerà l’evento “Finland Works”, che offrirà opportunità lavorative in vari settori in Finlandia.