“Sporchi e abbandonati” , il degrado dei campetti sotto la Muraglia

“Uno scempio i campetti di calcio sotto la muraglia. Subito interventi di riqualificazione”.

È questa la richiesta inviata al Sindaco, con apposita interpellanza urgente, dal consigliere comunale Giuseppe Carrieri, dopo un accesso sul posto.

“Le condizioni dei campi di calcetto costruiti nel 2000 sotto la Muraglia a servizio dei minori del Borgo Antico, sono semplicemente indecorose e vergognose – scrive Carrieri in una nota – Si tratta dell’unico impianto sportivo a servizio del Borgo Antico; ubicato in un posto prestigioso, come la muraglia; quest’oggi ridotto ad area di sgambamento per i cani. Al di là del disdoro e della bruttezza – ha rilevato il consigliere Carrieri – ciò che dovrebbe farci vergognare è l’incuria di uno spazio sportivo dedicato sopratutto ai minori del Borgo Antico, che oggi sono costretti a frequentare un luogo degradato e sudicio, che nulla ha a che fare con un impianto sportivo. Con che idea di Città, quindi, facciamo crescere quei ragazzi?”

L’interpellanza chiede pertanto al Sindaco di porre in essere immediati interventi di riqualificazione e restyling dei due impianti per consentirne la piena fruibilità e la totale sicurezza.

“In disparte si cercheranno di capire le ragione per le quali la dirigenza della Ripartizione Sport del Comune di Bari, non sia intervenuta per arginare il forte degrado di beni comunali”, conclude Carrieri.