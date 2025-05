A fuoco 7 auto a Valenzano, danni anche ai balconi

Diverse auto sono andate a fuoco a Valenzano in via Papa Pio XII. La richiesta di soccorso è arrivata al 112 intorno alle ore 4.10 da parte di un residente allertato dalle fiamme e dai rumori inconsueti a quell’ora. All’arrivo dei vigili del fuoco sul posto tre autovetture erano già completamente avvolte dalle fiamme, nonostante il pronto intervento da parte di una squadra di vigili del fuoco supportata dall’autobotte, altre quattro auto venivano danneggiate dal forte calore propagato per irraggiamento così come alcuni balconi del piano terra, serrande condizionatori e pluviali. Alle ore sei e trenta circa terminavano le operazioni di messa in sicurezza, nessun danno alle persone, anche i Carabinieri sul posto che eseguiranno le indagini del caso.