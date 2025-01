Regione Puglia pronta all’intelligenza artificiale

“Questo nuovo organismo rappresenta un passo fondamentale verso l’introduzione di una tecnologia destinata a rivoluzionare il modo in cui lavoriamo e interagiamo con la pubblica amministrazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine del primo incontro del comitato tecnico del centro di competenza regionale per l’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, che si è tenuto ieri a Bari. Alla riunione oltre al governatore erano presenti l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e il direttore del Dipartimento per la transizione digitale Cosimo Elefante. Sono intervenuti da remoto Mario Nobile (direttore generale Agid) e Francesco Surico (direttore generale InnovaPuglia).

“È più facile redigere atti che non sbaglino nella citazione delle leggi e nella loro applicazione? È più facile per i cittadini parlare con l’intelligenza artificiale di una regione anziché con il suo ufficio relazioni col pubblico? Domande – ha aggiunto Emiliano – molto importanti che cercheremo di analizzare e a cui, se possibile, cercheremo di dare risposte per quella che è la nostra scienza e coscienza”. “I dati e le opportunità dell’intelligenza artificiale servono – ha rilevato Delli Noci – a migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e costruire delle sinergie con tutti gli attori di ricerca e sviluppo del territorio, per far sì che l’impatto riguardi il miglioramento della pubblica amministrazione ma non solo quella regionale”. I lavori del centro proseguiranno con l’approvazione del regolamento interno di funzionamento, la definizione degli obiettivi e la calendarizzazione delle attività.