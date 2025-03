Elezioni a Triggiano, il centrodestra converge su D’Alesio

La coalizione di centrodestra, dopo un ampio confronto con i riferimenti locali e provinciali dei partiti che la compongono, ha individuato in Onofrio D’Alesio il candidato sindaco per la città di Triggiano. “Professionista stimato e figura ben conosciuta sul territorio, D’Alesio rappresenta una proposta credibile e autorevole, capace di offrire nuova energia e visione alla città, con l’obiettivo di riportare il centrodestra al governo locale e di garantire ai cittadini una guida solida e competente”, si legge in una nota.

“La scelta è il frutto di un percorso condiviso e responsabile, che ha visto coinvolti i rappresentanti locali e provinciali della coalizione: Piero Pontrelli e Giuseppe Gallo (Forza Italia), Giuseppe Cacucciolo e Antonio Lopez (Democrazia Cristiana), Piero Di Prizio e Luigi Morgante (Noi Moderati) e Nicola Losacco con l’eurodeputato Michele Picaro (Fratelli d’Italia). La coalizione si conferma aperta al contributo di nuove forze civiche e politiche, con l’ambizione di costruire un progetto partecipato e capace di interpretare al meglio le esigenze della comunità triggianese. Dopo anni di immobilismo e scelte amministrative poco incisive, il centrodestra intende offrire ai cittadini di Triggiano un’alternativa seria e concreta, fondata su competenza, ascolto e buona politica”, conclude la nota.