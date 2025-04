Torna a Bari la messa degli artisti nella chiesa del Redentore

Come ogni prima domenica di ciascun mese, presso la Chiesa del SS. Redentore a Bari verrà celebrata la Messa degli Artisti, con alcuni artisti che si offriranno per leggere dei passaggi del Rito e la Preghiera degli Artisti e con alcuni musicisti che eseguiranno musiche di accompagnamento lungo tutta la Celebrazione. Domenica 6 Aprile dunque, alle ore 11,30, ci saranno Nino Greco e Fortunato Dello Russo.

Già dalla metà degli anni Sessanta del Novecento, a Bari, presso la chiesa della Vallisa, si celebrava la domenica La Messa degli Artisti; era un appuntamento molto sentito ed amato negli ambienti cittadini, artistici ma non solo: attori, musicisti, scultori, pittori, poeti, scrittori ecc. insieme a tanta altra gente si ritrovavano nel devoto ambiente della Chiesa della Vallisa per un momento di raccoglimento e di riflessione. Era una vera e propria istituzione, una tradizione amatissima della Città. Oggi, dopo tanti anni, L’Eccezione di Puglia Teatro presso la Chiesa del SS. Redentore di Bari, ripropone questa antica tradizione della città di Bari, grazie alla sensibilità del parroco della Chiesa del Redentore, Don Carlo Cassatella, e del direttore Don Pasquale Martino, che hanno messo a disposizione la Chiesa dei Padri Salesiani a Bari per questa iniziativa che intende raccogliere in un momento di aggregazione e riflessione tutti gli ambienti artistici della Città, insieme a tutta l’altra gente, credenti ma anche chi non lo è.