Bari, lutto a parco Gentile: addio al “nonnino” Saverio

Lutto a Torricella, in particolare a parco Gentile dove nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare Saverio, uno dei due anziani che negli scorsi mesi era stato al centro del dibattito per via dello sfratto dal social housing, nel Municipio 5 assieme alla moglie, Filomena. I coniugi erano tornati a parco Gentile in un appartamento più piccolo. In seguito allo sfratto dei due “nonnini”, così erano stati ribattezzati, il tema degli sfratti al social housing era arrivato al centro dei riflettori. I due erano stati anche ospitati al Comune dove avevano rimarcato la volontà di tornare nella propria casa dove avevano costruito ricordi importanti evidenziando però le difficoltà nel pagare il canone, aumentano nel corso degli anni. I volontari si stanno mobilitando per supportare la famiglia nell’organizzare i funerali.