“No al riarmo europeo”: ordine del giorno dei 5S in Consiglio a Bari

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonello Delle Fontane e Italo Carelli hanno depositato un Ordine del Giorno al Consiglio comunale di Bari per esprimere netta contrarietà al piano europeo di riarmo “ReArm Europe/Readiness 2030”.

«Il piano ReArm Europe – dichiarano Delle Fontane e Carelli – rappresenta una pericolosa deriva militarista dell’Unione Europea. Un progetto da 800 miliardi di euro che, sotto la spinta della Commissione e con il sostegno del Governo Meloni, rischia di drenare risorse fondamentali per sanità, istruzione, transizione ecologica, lavoro e coesione sociale. Come amministratori locali, non possiamo restare in silenzio di fronte a una simile impostazione.»

L’Ordine del Giorno chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di promuovere nelle sedi istituzionali opportune azioni politiche e istituzionali volte a contrastare il piano di riarmo europeo, sostenendo invece un’Unione che investa sulla pace, sulla giustizia sociale e sui diritti.

«Ci uniamo con convinzione all’appello del Presidente Giuseppe Conte e saremo presenti alla manifestazione nazionale del 5 aprile a Roma, per dire no alla guerra e sì a un’Europa che investa nelle persone, non negli armamenti.»