Mobilità, il servizio Uber black sbarca a Bari

Uber approda per la prima volta in Puglia con il lancio del servizio Uber Black a Bari, segnando un ulteriore passo nell’espansione dell’azienda in Italia. Dopo l’arrivo recente a Napoli, il servizio di mobilità operato da autisti NCC (Noleggio con Conducente) è ora disponibile anche nel capoluogo pugliese, aggiungendosi alle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Palermo, oltre che a regioni come Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Con l’ingresso a Bari, Uber Black raggiunge un totale di 14 città in 11 regioni italiane, puntando a offrire un’alternativa di mobilità esclusiva per cittadini e turisti. Il servizio prevede l’utilizzo di berline nere guidate da autisti professionisti, con la possibilità di prenotare anche la versione Van, pensata per gruppi fino a sei passeggeri.

Nel 2024, così come dichiarato dall’azienda, la domanda di servizi Uber in Puglia è cresciuta significativamente, evidenziando la necessità di soluzioni di trasporto più flessibili ed efficienti. “L’arrivo di Uber Black a Bari rappresenta un’importante opportunità per migliorare la mobilità urbana e rendere più accessibili gli spostamenti per cittadini e turisti”, ha dichiarato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia. Il servizio offre agli utenti funzionalità come la possibilità di conoscere in anticipo il costo della corsa, visualizzare il percorso del viaggio e impostare preferenze personalizzate per il trasporto, dalla temperatura del veicolo al livello di conversazione con l’autista. Inoltre, grazie al sistema anonimo, passeggeri e conducenti possono comunicare via telefono o chat senza condividere il proprio numero. Con il debutto a Bari, Uber punta a consolidare la propria presenza nel settore della mobilità italiana, offrendo un’opzione di trasporto alternativa e contribuendo a migliorare l’esperienza di chi si sposta nel capoluogo pugliese, sia per lavoro che per turismo.

Foto Freepik