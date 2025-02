Scomparsi due influencer pugliesi in viaggio in van: ricerche in corso

Da due giorni non si hanno più notizie di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer pugliesi noti sui social per i loro racconti di viaggio attraverso il profilo Vangolden. I due giovani sono spariti nel nulla da lunedì 17 febbraio, aumentando l’ansia e la preoccupazione di familiari e follower. L’ultima loro traccia risale a lunedì nella zona del Bellunese, come riportato dal quotidiano Il Gazzettino.

La denuncia di scomparsa è stata formalizzata questa mattina presso il comando provinciale dei carabinieri di Trieste da Davide D’Alessio, fratello di Michele. “Hanno attivato la procedura d’urgenza e stanno effettuando verifiche anche tramite celle telefoniche”, ha spiegato Davide, sottolineando che i telefoni dei due influencer risultano irraggiungibili e che da giorni non pubblicano nulla sui social, un comportamento insolito per loro. Uno degli ultimi post condivisi da Michele e Rossella segnalava problemi alle gomme del loro van. “La ruota del camion fuma, secondo voi perché? – scrivevano – stiamo andando a fare la convergenza per sistemare tutte e quattro le ruote, una volta lì chiederemo info al gommista su come procedere. Vi teniamo aggiornati”. L’intervento era previsto presso Pneusmarca, in via Feltre 133 a Sedico. Da quel momento, però, nessuna nuova comunicazione.

Sui social sta circolando un appello urgente per ritrovare i due giovani, diffuso in particolare nei gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia. “Stiamo cercando Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van camperizzato ACM anni ’80, bianco e giallo, insieme al loro Golden Retriever. Ultima posizione nota: zona nord Italia, vicino a Claut (Pordenone). Chiunque abbia informazioni, anche minime, può fare la differenza”. Le ricerche si concentrano nella zona montana del Friuli Venezia Giulia, dove i due potrebbero essere stati visti per l’ultima volta.

Foto Facebook