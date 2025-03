Bari, Carmelo de Palma sarà beato: il Papa ha firmato il decreto

Il barese Carmelo de Palma diventerà beato. È quanto avverrà in seguito all’autorizzazione data lo scorso venerdì da papa Francesco. A Carmelo, nato il 27 gennaio 1876 a Bari, è stata attribuita la guarigione di una suora. È stato anche il confessore della Beata Elia di San Clemente. “Pur essendo una figura non molto conosciuta oggi tra i fedeli – commentano dal Dicastero delle cause dei Santi – Mons. Carmine De Palma ha avuto un influsso eccezionale come confessore e padre spirituale nel clero, fra i religiosi e i laici di Bari nella prima metà del secolo scorso. Rendiamo lode e grazie a Dio per questo dono alla/della Chiesa di Bari e per la testimonianza di questo uomo, cristiano, prete, confessore santo”, concludono.