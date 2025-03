In Puglia diminuisce la popolazione, tasso di natalità tra i più bassi

La popolazione della Puglia continua a diminuire. Al 1° gennaio 2025, i residenti nella regione sono 3 milioni 874mila, di cui quasi 157mila stranieri. Nel corso del 2024, il calo demografico è stato del 4,2 per mille rispetto all’anno precedente. È quanto emerso dai dati diffusi oggi dall’Istat negli indicatori demografici, il 63,5% della popolazione è composta da cittadini tra i 15 e i 64 anni, mentre gli over 65 rappresentano il 24,7% del totale. L’età media dei residenti si attesta a 46,7 anni. Il tasso di natalità resta basso: nel 2024 si sono registrati 1,16 figli per donna, un dato inferiore alla media nazionale di 1,18. La Puglia condivide il decimo posto nella classifica italiana con la Liguria. L’età media al parto è di 32,5 anni, in linea con il valore nazionale di 32,6 anni.

Foto Freepik