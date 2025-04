Preti che “vendono” confessioni: un caso anche a Bari

Preti che chiedono soldi per delle confessioni, sulla piattaforma “Pray for me”. A sollevare il caso la trasmissione Fuori dal Coro su Mediaset che ha incastrato tre preti italiani, tra questi anche uno di Bari, mentre confessavano o in presenza o online dietro corrispettivo economico. Una pratica vietata dalla Chiesa cattolica per la quale i sacramenti devono essere appunto gratuiti.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/spudorati-con-la-tonaca-i-preti-che-vendono-i-sacramenti_F313480901029C08