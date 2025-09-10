Bari, al Policlinico la prima Masterclass di Andrologia

Il Policlinico di Bari ospiterà sabato 13 settembre, la prima Masterclass di Andrologia, un evento scientifico dedicato alle principali patologie che incidono sulla salute sessuale maschile. La giornata, che si terrà nell’Aula Asclepios, vedrà la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti italiani del settore, con l’obiettivo di favorire aggiornamento e confronto clinico su temi come chirurgia protesica, deficit erettile, disturbi dell’eiaculazione e sindrome di La Peyronie.

L’iniziativa sarà presieduta dal professor Pasquale Ditonno, direttore dell’Unità Operativa di Urologia Universitaria del Policlinico, e si svolgerà con il supporto scientifico degli urologi Giuseppe Dachille e Carlos Miacola, con il patrocinio della Società Italiana di Andrologia (SIA). La Masterclass si propone di stimolare un dialogo multidisciplinare e di approfondire le strategie terapeutiche più efficaci, con l’obiettivo di offrire cure sempre più personalizzate e mirate alle esigenze dei pazienti.

Il programma scientifico, accreditato ECM per medici chirurghi, biologi e infermieri, si articolerà in quattro sessioni. Si analizzeranno le diverse opzioni terapeutiche per il deficit erettile, incluse le tecniche di chirurgia robotica; la chirurgia protesica, con particolare attenzione alle possibili complicanze; la sindrome di La Peyronie, trattata con approcci conservativi, rigenerativi e chirurgici; e i disturbi dell’eiaculazione, affrontati secondo differenti prospettive cliniche e terapeutiche.

L’evento sarà un’occasione preziosa per aggiornare le competenze dei professionisti e approfondire le conoscenze su patologie che, se trascurate, possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita maschile.