Rientro dalle vacanze: i consigli naturali per combattere lo stress

Con la fine delle ferie e il ritorno alla routine quotidiana, molti pugliesi possono avvertire ansia, mal di testa e irritabilità. Secondo la Coldiretti Puglia, una corretta alimentazione a base di frutta e verdura può aiutare a ritrovare equilibrio e benessere, grazie a sostanze naturali con proprietà rilassanti e antiossidanti.

L’elemento chiave è la melatonina presente nell’uva rossa, che regola i ritmi circadiani e il sonno, e che funziona come l’ormone prodotto naturalmente dalla ghiandola pineale del cervello. Ma non solo: mele, pere, pesche, zucchine, peperoni, pomodori e insalate contengono sostanze simili al diazepam, principio attivo di alcuni farmaci calmanti, e favoriscono la produzione di serotonina, il neuromediatore del benessere. In particolare, le mele contengono 10-20 nanogrammi per grammo di sostanze tranquillizzanti, mentre le pesche, con circa 60 calorie per 200 grammi, hanno un effetto depurativo su reni e intestino.

Le pere, ricche di fruttosio, fibra e acqua, sono ideali per chi vuole regolare l’intestino o mantenere la linea, mentre i peperoni forniscono 151 mg di vitamina C per etto, insieme a vitamina A, calcio e fosforo, con appena 30 calorie ogni 100 grammi. Le zucchine verdi, tra le più digeribili, apportano solo 14 calorie per etto e i loro fiori sono ricchi di vitamina A. Insalata e pomodori completano il quadro: l’insalata è ricca di vitamina E e minerali, mentre i pomodori, con sole 17 calorie per 100 grammi, forniscono fibre, vitamine e sali minerali come fosforo, calcio e magnesio.

Coldiretti Puglia ricorda l’importanza di scegliere frutta e verdura di stagione e a chilometro zero, acquistando direttamente dai mercati di Campagna Amica o dagli agricoltori locali, per approfittare del massimo delle proprietà nutrizionali e terapeutiche dei prodotti Made in Italy. Questo approccio non solo favorisce la salute, ma aiuta anche a compensare gli “sgarri” alimentari commessi durante le vacanze e a supportare il fegato dopo eventuali eccessi di alcol o alimenti più calorici.﻿