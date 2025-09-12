VENERDì, 12 SETTEMBRE 2025
Nuove licenze taxi a Bari, l’assessore: “Già dalla prossima settimana in servizio”

Consegnate le prime quattro

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Settembre 2025 - 15:59
12-09-25 consegnate questa mattina le prime 4 delle nuove 30 licenze taxi rilasciate dal Comune di Bari
  • 2 min
Sono state consegnate questa mattina, presso gli uffici del settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive, in piazza Chiurlia, le prime 4 nuove licenze taxi, rilasciate ai beneficiari in seguito all’espletamento del bando straordinario pubblicato dal Comune di Bari. Si tratta delle prime delle 30 nuove licenze a titolo oneroso, che il Comune ha rilasciato per l’immatricolazione delle auto con destinazione di vetture da piazza a fronte di un contributo pari a 55mila euro da parte dei nuovi tassisti.

“Oggi abbiamo rilasciato le prime 4 licenze ai nuovi tassisti già in possesso di un’autovettura dedicata al servizio – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. Ora dovranno effettuare il cambio della destinazione d’uso del mezzo riservato al trasporto di persone e servizio di piazza e, subito dopo il collaudo, provvedere alla piombatura del tassametro, con la relativa verifica della corretta taratura tariffaria da parte dei tecnici comunali. Sono procedure complesse ma in realtà molto snelle, il che significa che probabilmente i nuovi taxi potranno essere in servizio già la prossima settimana negli orari serali e notturni, così come richiesto dall’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda le altre licenze, saranno rilasciate dagli uffici, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto in maniera molto rapida anche nel mese d’agosto, man mano che i nuovi tassisti saranno nelle condizioni di versare il corrispettivo economico previsto. Sono certo che molti altri saranno pronti nei prossimi giorni, in modo tale da poter rinforzare al più presto un servizio pubblico particolarmente richiesto e necessario per garantire la mobilità di cittadini e turisti”.

Si ricorda che le nuove licenze non potranno essere trasferite per almeno cinque anni e saranno vincolate per lo stesso lasso di tempo allo svolgimento del servizio negli orari individuati dall’amministrazione comunale.

