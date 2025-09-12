VENERDì, 12 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,738 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,738 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, bimba di 3 anni affetta da tumore: l’appello dei genitori

Aperta raccolta fondi

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Settembre 2025 - 18:45
94574661_1757672478644285_r
  • 27 sec
“Ciao siamo Roberto e Renata, una famiglia di Bari, i genitori della piccola Lavinia. La nostra piccola stella ha solo 3 anni e sta lottando contro un tumore maligno al cervello, localizzato in una zona delicatissima: il talamo”. Inizia così l’appello per raccogliere fondi per la piccola di 3 anni per un intervento negli Stati Uniti. (Qui la raccolta fondi).
“Un intervento urgente potrebbe darle una speranza, ma non è possibile farlo in Italia – spiegano i genitori – La tecnica si chiama Cyberknife: si tratta di un trattamento robotico di radioterapia ad alta precisione, non invasivo, capace di colpire il tumore risparmiando i tessuti sani. In Italia non è consentito ai bambini, quindi l’unica possibilità per Lavinia è recarsi a New York, dove sarà operata a pagamento. Lei attualmente è in cura oncologica presso il Policlinico di Bari, ma le cure tradizionali non danno i risultati sperati per salvarle la vita. Non importa quanto. Ogni gesto è importante. Ogni condivisione è preziosa. Ogni euro può essere vita. Ci auguriamo che Lavinia possa partire presto per New York e tornare a sorridere”.
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Danny Sivo nuovo direttore sanitario del...

Comincia nelle sale operative del pronto soccorso il suo mandato alla...
- 12 Settembre 2025
Dalla città

Presidio di sostegno a Palestina davanti...

“Non dobbiamo smettere di alzare la voce, di manifestare il nostro...
- 12 Settembre 2025
Cronaca

Sigilli a due stabilimenti balneari del...

Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Operativa Navale di Brindisi,...
- 12 Settembre 2025
Dalla città

Nuove licenze taxi a Bari, l’assessore:...

Sono state consegnate questa mattina, presso gli uffici del settore Polizia...
- 12 Settembre 2025