Bari, bimba di 3 anni affetta da tumore: l’appello dei genitori

Lavinia. La nostra piccola stella ha solo 3 anni e sta lottando contro un tumore maligno al cervello, localizzato in una zona delicatissima: il talamo". Inizia così l'appello per raccogliere fondi per la piccola di 3 anni per un intervento negli Stati Uniti. (la raccolta fondi).

“Un intervento urgente potrebbe darle una speranza, ma non è possibile farlo in Italia – spiegano i genitori – La tecnica si chiama Cyberknife: si tratta di un trattamento robotico di radioterapia ad alta precisione, non invasivo, capace di colpire il tumore risparmiando i tessuti sani. In Italia non è consentito ai bambini, quindi l’unica possibilità per Lavinia è recarsi a New York, dove sarà operata a pagamento. Lei attualmente è in cura oncologica presso il Policlinico di Bari, ma le cure tradizionali non danno i risultati sperati per salvarle la vita. Non importa quanto. Ogni gesto è importante. Ogni condivisione è preziosa. Ogni euro può essere vita. Ci auguriamo che Lavinia possa partire presto per New York e tornare a sorridere”.