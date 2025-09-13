SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,757 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,757 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la denuncia dei residenti dell’Umbertino: “Ecco “via del piscio”

"Nessuno interviene per arginare queste situazioni"

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 12:17
546905468_10224755979401772_7857386487897038697_n
  • 35 sec
villaggiodelgusto.com

“Ed anche questa notte da “via del piscio” (ex rinomata via De Romita) è tutto. Plastica rappresentazione di quanto sia “cresciuta” la nostra città”. Così sui social il comitato per la salvaguardia della zona Umbertina.  “Sono anni che il nostro Comitato, insieme agli esasperati residenti, documenta e “segnala” quanto avviene in zona. Che altro dobbiamo fare? Possibile che non si intervenga energicamente per arginare queste situazioni che contribuiscono al degrado dell’Umbertino?”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Meningite B e HPV, in Italia...

Proteggere gli adolescenti da malattie gravi e prevenibili con i vaccini...
- 13 Settembre 2025
Attualità

Truffe telefoniche in Puglia, Adiconsum: “Servono...

Le nuove regole contro il telemarketing ingannevole, che vietano l’uso truffaldino...
- 13 Settembre 2025
Politica

Bari ostaggio dell’insicurezza: “I cittadini meritano...

«A Bari la cronaca ci mette davanti all’ennesima dimostrazione di una...
- 13 Settembre 2025
Dalla città

Luogo del cuore 2025, Comune di...

A seguito del grande successo registrato in occasione delle aperture straordinarie dell’ex...
- 13 Settembre 2025