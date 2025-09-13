“Ed anche questa notte da “via del piscio” (ex rinomata via De Romita) è tutto. Plastica rappresentazione di quanto sia “cresciuta” la nostra città”. Così sui social il comitato per la salvaguardia della zona Umbertina. “Sono anni che il nostro Comitato, insieme agli esasperati residenti, documenta e “segnala” quanto avviene in zona. Che altro dobbiamo fare? Possibile che non si intervenga energicamente per arginare queste situazioni che contribuiscono al degrado dell’Umbertino?”.
Bari, la denuncia dei residenti dell’Umbertino: “Ecco “via del piscio”
"Nessuno interviene per arginare queste situazioni"
