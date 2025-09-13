SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Bari, una solidarietà travolgente: per la piccola Lavinia raccolti 97mila euro online in un giorno

Ha bisogno di un intervento urgente a New York

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 13:20
“Aprire questa raccolta fondi lo abbiamo sempre visto come un miraggio, quasi un obiettivo impossibile, creare una possibilità per nostra figlia. Invece, come dice sempre Lavinia: noi non abbiamo paura! La possibilità la stiamo creando e faremo di tutto per giocarcela”.

È stata travolgente la solidarietà scatenatasi su GoFundMe attorno a una bimba di tre anni di Bari, affetta da un tumore maligno al cervello. In poche ore sono stati raccolti 97mila euro.

I genitori, Roberto e Renata, hanno avviato l’iniziativa online per un intervento speciale a New York: il cyberknife. “Si tratta – spiegano – di un trattamento robotico di radioterapia ad alta precisione, non invasivo, capace di colpire il tumore risparmiando i tessuti sani”.

“Lei attualmente – si legge – è in cura oncologica presso il Policlinico di Bari, ma le cure tradizionali non danno i risultati sperati per salvarle la vita”. “Ci auguriamo che Lavinia possa partire presto per New York – concludono – e tornare a sorridere”.

