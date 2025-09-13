Bari, una solidarietà travolgente: per la piccola Lavinia raccolti 97mila euro online in un giorno

“Aprire questa raccolta fondi lo abbiamo sempre visto come un miraggio, quasi un obiettivo impossibile, creare una possibilità per nostra figlia. Invece, come dice sempre Lavinia: noi non abbiamo paura! La possibilità la stiamo creando e faremo di tutto per giocarcela”.

È stata travolgente la solidarietà scatenatasi su GoFundMe attorno a una bimba di tre anni di Bari, affetta da un tumore maligno al cervello. In poche ore sono stati raccolti 97mila euro.

I genitori, Roberto e Renata, hanno avviato l’iniziativa online per un intervento speciale a New York: il cyberknife. “Si tratta – spiegano – di un trattamento robotico di radioterapia ad alta precisione, non invasivo, capace di colpire il tumore risparmiando i tessuti sani”.

“Lei attualmente – si legge – è in cura oncologica presso il Policlinico di Bari, ma le cure tradizionali non danno i risultati sperati per salvarle la vita”. “Ci auguriamo che Lavinia possa partire presto per New York – concludono – e tornare a sorridere”.