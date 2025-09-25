GIOVEDì, 25 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,000 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,000 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Un manifesto tra imprese per contrastare il cambiamento climatico: iniziativa di Confindustria Bari- Bat

Obiettivo è utilizzare tecnologia per costruire o rigenerare edifici che non si surriscaldano

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Settembre 2025 - 14:24
freepik
  • 18 sec
villaggiodelgusto.com

Oggi esiste una tecnologia per costruire o rigenerare edifici che non si surriscaldano sotto i raggi del sole e che per questo riducono i costi di raffreddamento e le emissioni di CO2. Adottare queste tecnologie nelle costruzioni e nella rigenerazione urbana potrà dare un grande contributo al traguardo della neutralità climatica stabilito dall’Unione Europea nel 2050. Per questo soggetti pubblici e privati pugliesi sottoscrivono un Manifesto che mira a diffondere questa tecnologia anche all’estero.

L’iniziativa per la mitigazione climatica e l’efficienza energetica urbana sarà presentata   alle imprese domani, 26 settembre alle ore 11.00 nella sede di Confindustria Bari e BAT.

Intervengono: Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT, Nicola Bonerba presidente di ANCE Bari e BAT, Ugo Patroni Griffi docente di Infrastrutture e Logistica  Sostenibili e presidente dell’Agenzia Rapporti con l’estero dell’Università di Bari, Franco Cotana Amministratore Delegato di RSE Spa  (Ricerca del Sistema Energetico), Francesco Favarò Associazione Italiana Economisti dell’Energia.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Un manifesto tra imprese per contrastare...

Oggi esiste una tecnologia per costruire o rigenerare edifici che non...
- 25 Settembre 2025
Salute e Medicina

Per quattro italiani su 10 almeno...

Sono 4 su 10 (40%) gli italiani con almeno tre fattori...
- 25 Settembre 2025
Dalla città

Bari celebra il Premio Nazionale Paolo...

Bari ha accolto oggi un evento che segna un momento simbolico...
- 25 Settembre 2025
Dalla città

Bari, torna FUSC 2025: sport e...

Lo sport torna a animare le periferie di Bari con FUSC...
- 25 Settembre 2025