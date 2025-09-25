Un manifesto tra imprese per contrastare il cambiamento climatico: iniziativa di Confindustria Bari- Bat

Oggi esiste una tecnologia per costruire o rigenerare edifici che non si surriscaldano sotto i raggi del sole e che per questo riducono i costi di raffreddamento e le emissioni di CO2. Adottare queste tecnologie nelle costruzioni e nella rigenerazione urbana potrà dare un grande contributo al traguardo della neutralità climatica stabilito dall’Unione Europea nel 2050. Per questo soggetti pubblici e privati pugliesi sottoscrivono un Manifesto che mira a diffondere questa tecnologia anche all’estero.

L’iniziativa per la mitigazione climatica e l’efficienza energetica urbana sarà presentata alle imprese domani, 26 settembre alle ore 11.00 nella sede di Confindustria Bari e BAT.

Intervengono: Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT, Nicola Bonerba presidente di ANCE Bari e BAT, Ugo Patroni Griffi docente di Infrastrutture e Logistica Sostenibili e presidente dell’Agenzia Rapporti con l’estero dell’Università di Bari, Franco Cotana Amministratore Delegato di RSE Spa (Ricerca del Sistema Energetico), Francesco Favarò Associazione Italiana Economisti dell’Energia.