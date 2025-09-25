Bari, il degrado nel mercato coperto dell’Ex Manifattura Tabacchi

A Bari, ﻿nel mercato coperto dell’Ex Manifattura Tabacchi﻿, la situazione sembra ormai insostenibile. Secondo quanto denuncia il cittadino Luca Bratta, i vani contatori del mercato sono da mesi in stato di totale degrado e abbandono, con polvere e sporcizia accumulate in un contesto che dovrebbe garantire standard igienici minimi.

“Ho inviato l’ultima e-mail a chi di dovere del Comune a maggio – racconta Bratta – e dopo mesi e infinite sollecitazioni non ho ricevuto alcuna risposta”. Una condizione che, secondo Bratta, non riguarda solo l’aspetto estetico: gli operatori mercatali si trovano quotidianamente a lavorare in ambienti insalubri, costretti a fare i conti con una manutenzione inesistente e con l’indifferenza dell’amministrazione.

“L’amministrazione sa bene cosa sta succedendo, ma continua a nascondere la polvere sotto il tappeto, mancando di rispetto agli operatori mercatali. Chiediamo rispetto, azioni concrete e soprattutto trasparenza”, aggiunge il cittadino. La denuncia social di Bratta rappresenta la voce di chi ogni giorno deve confrontarsi con una realtà degradata, tra rifiuti e incuria, mentre il mercato continua a operare in condizioni difficili e poco dignitose.