VENERDì, 26 SETTEMBRE 2025
Corteo agricoltori a Bari: “Salviamo il grano italiano”

"Stop import massiccio"

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Settembre 2025 - 09:47
È partito dal Lungomare antistante la spiaggia cittadina di Pane e pomodoro il corteo degli agricoltori del grano, scesi in piazza anche a Bari per protestare contro il boom di importazioni dall’estero, a causa delle quali il prezzo del prodotto italiano è crollato. Migliaia di agricoltori, provenienti da sei regioni del centro-sud, si sono radunati con in testa alcuni trattori. Prima dell’avvio del corteo, il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo, e il direttore, Pietro Piccioni, insieme ad altri vertici territoriali, si sono recati in Prefettura dove hanno consegnato al prefetto, Francesco Russo, un documento con le rivendicazioni della categoria. Il corteo proseguirà sul lungomare Nazario Sauro arrivando fino alla sede della presidenza della Regione Puglia. È inoltre previsto un collegamento da remoto della piazza con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. I manifestanti espongono cartelli che recitano, fra le altre cose, “Salviamo il grano italiano”, “Senza agricoltori non c’è cibo”, “Sos grano italiano in difesa del reddito degli agricoltori e della filiera

(foto Coldiretti Ferrara)

