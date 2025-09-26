VENERDì, 26 SETTEMBRE 2025
Bari, murale dedicato a Protti prende forma: “Omaggio ad un vero campione”

L'opera a cura di Retake

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Settembre 2025 - 15:56
Parte oggi la realizzazione del murale dedicato a Igor Perotti a cura di Retake Bari Un’idea meravigliosa per rendere omaggio a uno sportivo che è stato un vero campione, dentro e fuori dal campo. Retake Bari, spiega il consigliere Lorenzo Leonetti, “ci mette passione, amore e creatività… e noi possiamo fare la nostra parte: sosteniamoli, incoraggiamoli e partecipiamo alla loro raccolta fondi per rendere Bari ancora più bella! https://sostieni.retake.org/campaign/io-sostengo-bari/. Un murale è più di un’opera: è memoria, identità e futuro”.

