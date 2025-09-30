Scene ‘strane’ a Bari: passeggiata del sottopasso (Marconi) in bicicletta

Alcuni dicono “sei Felice sei a Bari”, ma alcune scene talvolta lasciano davvero perplessi. Biciclette e monopattini si muovono liberamente lungo il sottopasso Marconi, una zona quindi che dovrebbe essere strettamente pedonale. Tra l’altro una pratica che potrebbe risultare anche pericolosa per chi quel lungo corridoio lo attraversa a piedi. La foto è stata scattata da un residente del quartiere Japigia ed è stata pubblicata sulla community “Sei di Japigia se…”. “Sarebbe doveroso intervenire – scrive una cittadina – Il sottopasso prettamente pedonale presso la scuola Marconi continuamente transitato da biciclette monopattini e motorini. Non va bene per niente”.