Bari, nuovo capo della squadra mobile: si insedia Lelario

Subentra a Filippo Portoghese

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 10:28
Si è insediato ieri, 1° ottobre 2025, il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bari, Primo Dirigente dr. Nicola Lelario, 46 anni, nato a Barletta e laureato in giurisprudenza, che subentra al Primo Dirigente dr. Filippo Portoghese, recentemente nominato Vicario del Questore di Lecce.

Il dr. Lelario vanta una lunga e qualificata esperienza maturata in diversi uffici investigativi della Polizia di Stato. Dopo aver diretto, dal 2010 al 2017, prima l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente la Squadra Mobile della Questura di Cremona, ha assunto la guida della Squadra Mobile di Crotone, dal 2017 al 2021.

Dal 2021 al 2023 ha prestato servizio presso la Questura di Milano, dove ha diretto la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile.

Successivamente, dal 2023 al 2025, ha ricoperto l’incarico di Direttore della Sezione Investigativa Specializzata per la Criminalità Organizzata (S.I.S.C.O.) di Milano, operando in ambito investigativo.

Con il nuovo incarico a Bari, il dr. Lelario porterà la sua consolidata esperienza investigativa a servizio della comunità e del territorio, in continuità con l’impegno costante della Polizia di Stato nella tutela della legalità e della sicurezza.

