Omicidio Marchitelli, Carrieri incontra la madre di Gaetano

Questa mattina, a nome della Commissione Antimafia il presidente della commissione consiliare, Giuseppe Carrieri, ha consegnato a Carbonara un mazzo di fiori alla madre di Gaetano Marchitelli, giovanissima vittima innocente di mafia.

“Ho assunto l’impegno con la signora Marchitelli, nell’anniversario dell’omicidio del figlio, di invitarla in Commissione, insieme ai suoi avvocati, per esaminare la storia giudiziaria e poi relazionarla alla Commissione Nazionale Antimafia. Con lo scopo di far conoscere le “incredibili” norme penali italiane, che consentono agli autori dell’omicidio di un ragazzo di 15 anni, di essere liberi dopo appena 15/20 anni di carcere! E con l’obiettivo di cambiare le leggi penali che offendono il Paese e gli Italiani”.