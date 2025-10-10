Camion si ribalta sulla SS96 a Modugno, paura per l’autista

Paura questa mattina lungo la corsia di decelerazione della Statale 96, a Modugno, dove un camion con semirimorchio è uscito di strada adagiandosi su un fianco. L’autista, rimasto cosciente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Bari, che ha messo in sicurezza il mezzo e assistito il conducente.

Per evitare rischi ambientali, è entrato in azione anche lo speciale nucleo travasi, impegnato a svuotare i serbatoi di gasolio della motrice prima delle operazioni di rimozione del camion incidentato. La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.