Bari, controlli straordinari in centro: sequestrato mini cross e fermati giovanissimi aggressori

Proseguono senza sosta le attività dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 14 Ottobre 2025 - 10:08
Carabinieri
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

Proseguono i controlli preventivi dei Carabinieri nel cuore della città. Nell’ambito di un servizio straordinario disposto dalla Compagnia di Bari Centro, i militari hanno identificato decine di persone e numerosi veicoli, riscontrando anche episodi che hanno visto coinvolti alcuni minorenni.

La Stazione San Nicola ha intensificato l’attività dei carabinieri di quartiere, con pattuglie a piedi impegnate non solo nella vigilanza ma anche nel dialogo diretto con i cittadini, raccogliendo segnalazioni e prevenendo episodi di microcriminalità. Durante i controlli, un giovane è stato fermato alla guida di un mini cross privo di targa e assicurazione: il mezzo è stato sequestrato e ai genitori sono state contestate le violazioni amministrative.

In un altro episodio, i militari sono intervenuti dopo l’aggressione a un venditore ambulante straniero, colpito con una pistola a pallini da un gruppo di giovanissimi. L’uomo ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso, mentre uno degli autori è stato identificato. Le attività rientrano nel piano di prevenzione del Comando provinciale dei Carabinieri di Bari, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Foto repertorio

