Esplosione in un casolare a Verona, tra le vittime un carabiniere pugliese

Si tratta del luogotenente Marco Piffari

Pubblicato da: redazione | Mar, 14 Ottobre 2025 - 13:31
C’è anche un tarantino tra le tre vittime della tragica esplosione avvenuta questa mattina in un casolare del Veronese. Si tratta del luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4° Battaglione Veneto. Nato a Taranto il 4 febbraio 1969, viveva da tempo in provincia di Padova. Arruolatosi nel 1987, era separato e non aveva figli.

Con lui hanno perso la vita altri due militari dell’Arma, entrambi in servizio nel Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) di Padova. Valerio Daprà, brigadiere capo qualifica speciale, anche lui 56 anni, era nato a Brescia nel 1969 e si era arruolato l’anno successivo. Faceva parte delle Aliquote di Primo Intervento (Api). Lascia la compagna e un figlio di 26 anni.

La terza vittima è Davide Bernardello, carabiniere scelto di 36 anni. Nato a Camposampiero (Padova) il 31 agosto 1989, era entrato nell’Arma nel 2014. Anche lui operava nelle Api del Norm di Padova. Era celibe. I tre militari facevano parte delle squadre speciali dei Carabinieri ed erano impegnati in attività operative quando si è verificata l’esplosione, sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti.

