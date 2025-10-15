MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Bari, Natale in piazza Umberto e piazza Garibaldi all’insegna di pace e integrazione

Due villaggi per celebrare la festa e promuovere valori di solidarietà e dialogo

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 18:26
albero natale bari
  • 46 sec
villaggiodelgusto.com

Il Natale a Bari quest’anno punterà sul dialogo tra culture e sulla promozione di messaggi di pace e solidarietà. L’amministrazione comunale sta valutando l’allestimento di due villaggi di Natale nel centro cittadino, in piazza Umberto I e in piazza Garibaldi, ispirati al tema della convivenza tra popoli e tradizioni diverse.

Il progetto nasce dall’idea di far vivere le festività non solo come momento di festa, ma anche come occasione di scambio culturale e riflessione sui valori comuni. Il villaggio di piazza Umberto sarà allestito intorno alla fontana, lungo il prolungamento di via Andrea da Bari e la via pedonale che attraversa la piazza, mentre quello di piazza Garibaldi occuperà le aree pavimentate centrali.

Tra luci, decorazioni e installazioni a tema natalizio, le piazze ospiteranno attività di intrattenimento rivolte a grandi e piccoli, con orari studiati per permettere a tutti di partecipare: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 9 alle 22, il 24 dicembre dalle 9 alle 18 e il 25 e 26 dicembre dalle 9 alle 22.

L’iniziativa, prevista tra il 6 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, vuole offrire ai cittadini e ai visitatori una nuova chiave di lettura del Natale, basata sulla condivisione, l’inclusione e il rispetto delle diversità, valori che San Nicola ha sempre rappresentato per la città di Bari.﻿

