Bari, nasce l’Osservatorio sul decentramento dei Municipi

Obiettivo, rafforzare l’autonomia dei quartieri

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 15:40
osservatorio
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Un passo importante per rafforzare il decentramento amministrativo a Bari è stato compiuto questa mattina con l’insediamento dell’Osservatorio sul decentramento, nella sala giunta di Palazzo della Città. L’organismo, istituito dal sindaco, ha l’obiettivo di monitorare l’applicazione del Regolamento sul decentramento dei Municipi e di proporre soluzioni a eventuali criticità, guardando anche a possibili futuri ampliamenti dell’autonomia dei territori.

Alla prima riunione hanno partecipato il sindaco, l’assessora al Decentramento, i rappresentanti della Commissione consiliare speciale e i presidenti e direttori dei cinque Municipi, insieme ai presidenti delle Commissioni sul Decentramento locali. Durante l’incontro sono stati presentati i lavori preparatori svolti negli ultimi mesi e le prime proposte di sintesi, che saranno ora discusse e valutate dall’Osservatorio.

Tra i punti più rilevanti emersi c’è la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare un regolamento unico sul bilancio partecipato, valido per tutti i Municipi, con l’intento di rafforzare la partecipazione dei cittadini nelle scelte economiche e nella gestione dei quartieri.

A guidare il primo incontro è stato il sindaco, che nei prossimi giorni convocherà una nuova seduta per continuare il lavoro dell’Osservatorio. L’iniziativa segna un passo concreto verso una gestione più trasparente, condivisa e vicina ai cittadini dei Municipi baresi.﻿

