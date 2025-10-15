Bari, piazza Cesare Battisti si anima con giochi e laboratori per famiglie

Questa mattina piazza Cesare Battisti a Bari si è trasformata in un luogo di gioco, socializzazione e partecipazione grazie all’iniziativa “Tutte e tutti in piazza”, promossa dal Centro servizi per famiglie San Nicola. L’evento, il primo di tre giornate dedicate all’animazione territoriale, ha l’obiettivo di far vivere lo spazio pubblico e far conoscere ai cittadini i servizi del welfare comunale.

Dalle 10 alle 12, operatori e animatori del centro, gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città, hanno coinvolto bambini, ragazzi e passanti in attività ludiche, giochi di gruppo e laboratori educativi pensati per tutte le età. L’idea è replicare l’esperienza del progetto estivo, già realizzato tra piazza Cesare Battisti e piazza Carabellese, valorizzando le piazze come luoghi di incontro e inclusione.

Oltre al divertimento, l’iniziativa ha lo scopo di favorire l’accesso ai servizi del CSF, intercettando i bisogni di chi ancora non si rivolge spontaneamente alla struttura. I laboratori, le letture animate e i giochi cooperativi offerti hanno già registrato riscontri positivi, con alcuni cittadini che hanno colto l’occasione per informazioni e consulenze.

I prossimi appuntamenti sono fissati sempre in piazza Cesare Battisti, dalle 10 alle 12, mercoledì 22 e 29 ottobre. Il Centro servizi per famiglie San Nicola si trova in strada del Carmine 11, a Bari Vecchia. Per informazioni è possibile contattare i numeri 080 5289075 e 344 0635702, scrivere alla mail csf.sannicola@progettocitta.org﻿