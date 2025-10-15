Bari, nuova luce nei quartieri: completati i lavori al parcheggio Santa Chiara

Una nuova luce illumina il quartiere Japigia. Sono quasi conclusi, infatti, i lavori di installazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione nel parcheggio di Santa Chiara, nell’area tra via Pitagora e via Peucetia, proprio di fronte al mercato.

L’intervento rientra nel grande piano triennale del Comune di Bari dedicato all’efficientamento energetico e alla riqualificazione del verde urbano, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più sicuri, accoglienti e sostenibili.

Nel parcheggio Santa Chiara sono stati posizionati dieci nuovi pali con venti armature dotate di lampade a basso consumo, dai 50 ai 100 watt, per garantire una migliore illuminazione e ridurre i costi energetici. Ma non è l’unico punto della città interessato dai lavori: in via Oberdan 10, accanto alla scuola “Amedeo d’Aosta”, sono stati installati altri sei pali con nuove luci nell’area verde attrezzata di recente.

Gli interventi fanno parte delle azioni sperimentali di “greening” e forestazione urbana, che mirano a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e a ridurre le cosiddette “isole di calore” nei quartieri cittadini.

Finora gli interventi hanno riguardato il parcheggio Santa Chiara, il giardino di via delle Murge, due giardini in via Ricchioni, l’area della chiesa di San Nicola a Catino e il parco di via Oberdan.

Sono invece in corso i lavori nel nuovo giardino di via Ricchioni, nel parco Edicos di via Amendola, nel parco Annoscia e nel nuovo parco di via Amendola, mentre a breve le squadre si sposteranno nel parco di via Gaetano Fiore, nel giardino di via Pantanelli a Carbonara, nella pista running del giardino Peppino Impastato e nel bosco Covid di via Rocca.

Nelle ultime ore sono stati inoltre installati nuovi proiettori per illuminare l’area giochi del giardino Baden Powell a Madonnella e i gazebo del parco Don Tonino Bello a Poggiofranco.

Un tassello in più nel percorso di una città che, passo dopo passo, sta diventando più verde e più luminosa.﻿