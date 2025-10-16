GIOVEDì, 16 OTTOBRE 2025
Bari, il degrado nei parcheggi di Japigia: la denuncia social

Vetri, bottiglie e muretti divelti rendono l’area insicura per studenti e docenti

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 15:30
japigia
  • 19 sec
villaggiodelgusto.com

Il parcheggio davanti a tre scuole del centro cittadino – l’Istituto Caracciolo, l’Elena di Savoia e il Lenoci – continua a destare preoccupazione tra studenti, docenti e cittadini. Vetri rotti, bottiglie sparse e muretti divelti rendono l’area non solo degradata, ma anche pericolosa per chi la attraversa ogni giorno.

Oltre al rischio di ferirsi camminando tra i cocci, i muretti spostati impediscono di parcheggiare correttamente nelle aree preposte, creando disagi a chi deve lasciare l’auto in sicurezza. Ma il degrado non si ferma qui: a pochi passi, sotto il ponte che conduce alla tangenziale, si accumulano materassi, vecchi mobili e rifiuti abbandonati da anni, trasformando quella zona in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Le segnalazioni sui social network da parte dei residenti cercano di richiamare l’attenzione delle autorità locali. L’appello è chiaro: interventi urgenti di pulizia e manutenzione, per garantire sicurezza e decoro in un’area frequentata quotidianamente da giovani e famiglie.﻿

