Bari, il degrado nei parcheggi di Japigia: la denuncia social

Il parcheggio davanti a tre scuole del centro cittadino – l’Istituto Caracciolo, l’Elena di Savoia e il Lenoci – continua a destare preoccupazione tra studenti, docenti e cittadini. Vetri rotti, bottiglie sparse e muretti divelti rendono l’area non solo degradata, ma anche pericolosa per chi la attraversa ogni giorno.

Oltre al rischio di ferirsi camminando tra i cocci, i muretti spostati impediscono di parcheggiare correttamente nelle aree preposte, creando disagi a chi deve lasciare l’auto in sicurezza. Ma il degrado non si ferma qui: a pochi passi, sotto il ponte che conduce alla tangenziale, si accumulano materassi, vecchi mobili e rifiuti abbandonati da anni, trasformando quella zona in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Le segnalazioni sui social network da parte dei residenti cercano di richiamare l’attenzione delle autorità locali. L’appello è chiaro: interventi urgenti di pulizia e manutenzione, per garantire sicurezza e decoro in un’area frequentata quotidianamente da giovani e famiglie.﻿