Via di Maratona a Bari, cittadini contro il massacro degli alberi

A Bari continua a far discutere l’abbattimento di alberi lungo via di Maratona. In queste ore, diversi residenti hanno condiviso sui gruppi social immagini e commenti sul taglio degli alberi, definendolo un «ennesimo colpo all’ambiente urbano».

Il motivo ufficiale, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, sarebbe legato a problematiche causate dalle radici, che avrebbero interferito con i lavori in corso. Ma per molti cittadini la giustificazione non basta: «Questa si definisce amministrazione green, ma invece di ampliare le zone verdi esistenti sta cementificando sempre di più la città», scrivono sui social.

I lavori che stanno interessando via di Maratona rientrano nel progetto della BRT, ovvero la Bus Rapid Transit, un sistema di trasporto pubblico rapido che prevede corsie dedicate agli autobus per velocizzare gli spostamenti nel traffico cittadino. L’obiettivo del Comune è migliorare la mobilità, ridurre i tempi di percorrenza e incentivare l’uso del trasporto pubblico, ma la scelta di abbattere gli alberi ha acceso un dibattito tra sostenitori della mobilità sostenibile e cittadini preoccupati per la perdita di verde urbano.