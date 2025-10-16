GIOVEDì, 16 OTTOBRE 2025
Sciopero igiene ambientale: anche a Bari possibili disagi nella raccolta rifiuti

I servizi minimi saranno garantiti

Pubblicato da: redazione | Gio, 16 Ottobre 2025 - 16:28
11-08-25 oggi incontro tecnico Amiu ristoratori per la messa a punto del servizio PaP Und_stamattina umbertino_1
  • 14 sec
villaggiodelgusto.com

Domani Bari potrebbe trovarsi di fronte a qualche disagio legato ai rifiuti. È stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di igiene ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, su iniziativa dei sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

Nonostante vengano garantiti i servizi minimi essenziali, alcune attività potrebbero subire interruzioni. Tra queste, lo svuotamento dei cassonetti, il ritiro dei contenitori del porta a porta, lo spazzamento delle strade, il ricambio dei cestini gettacarte e l’apertura degli uffici start up potrebbero non essere assicurati.

Amiu Puglia invita dunque i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando prudenza e attenzione nella gestione dei rifiuti domestici, al fine di ridurre al minimo i disagi durante la giornata di sciopero.

In attesa del rientro alla normalità, la raccomandazione è quella di conferire i rifiuti negli orari e nei modi abituali solo se strettamente necessario, evitando accumuli o abbandoni impropri.﻿

