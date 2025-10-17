Bari, incendio nel quartiere Stanic: vigili del fuoco ancora a lavoro

I Vigili del Fuoco di Bari stanno ancora terminando l’intervento di ieri sera in via Giacomo Boggiano nel Comune di Bari quartiere Stanic dove è andato a fuoco un deposito. Sono le ore 18-30 circa quando un grosso incendio si è sviluppato in cortile di una abitazione. In questa area erano ammassati diversi materiali tra cui lamiere, legno e anche diverse bombole di GPL. Nonostante l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco con quattro squadre e supportate da due autobotti , l’incendio si è avvicinato pericolosamente ad altre case subito evacuate, ha interessato anche un auto alimentata a GPL per poi coinvolgere il canalone. Non si registrano danni a persone.