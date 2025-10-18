Laboratori della droga in casa a Bari, quattro arresti

La Polizia di Stato ha arrestato quattro persone, in distinte operazioni, nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore di Bari per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi hanno interessato la città di Bari, in particolare il quartiere Libertà, e la frazione di Ceglie del Campo. Nel complesso sono stati sequestrati 372 grammi di cocaina, 23 grammi di eroina, oltre un chilo e mezzo di hashish, più di 2,8 chili di marijuana e nove piantine della stessa sostanza. In due casi i poliziotti hanno scoperto e posto sotto sequestro veri e propri “laboratori domestici”, allestiti per la produzione e il confezionamento della droga. Gli arresti rientrano nella fase delle indagini preliminari: le accuse dovranno essere verificate nel successivo processo e la colpevolezza degli indagati accertata nel contraddittorio tra le parti.