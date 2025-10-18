SABATO, 18 OTTOBRE 2025
Colonna esterna a rischio crollo, sgomberata palazzina a Bari

Nel quartiere Japigia

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Ottobre 2025 - 11:24
Ancora famiglie sgomberate per via di condizioni fatiscenti dei palazzi. Accade a Bari, in particolare nel quartiere Japigia dove nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco hanno disposto lo sgombero di una palazzina in via Caldarola. Gli inquilini hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni dopo la segnalazione dell’amministratore di condominio, che aveva rilevato criticità su una colonna esterna dell’edificio. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per effettuare ulteriori sopralluoghi e verificare con esattezza le condizioni strutturali dell’intero stabile.

Foto repertorio

 

