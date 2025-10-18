Il Bari di Caserta sprofonda: la Reggiana vince 3-1

Notte fonda per il Bari, che perde malamente a Reggio Emilia contro i granata allenati da Davide Dionigi. Nonostante il vantaggio firmato da Moncini (una delle poche note liete di questo avvio di stagione dei galletti), la formazione guidata da Caserta si fa rimontare dai padroni di casa nella ripresa. Determinante l’espulsione comminata a Nikolaou al minuto 59. Ma l’atteggiamento troppo remissivo e i cambi discutibili effettuati dal tecnico biancorosso hanno agevolato il compito della Reggiana. Dopo questa sconfitta, il Bari ripiomba nei bassifondi della classifica del campionato cadetto.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Reggiana, il tecnico del Bari Fabio Caserta, deve fare a meno di Bellomo e Verreth, mentre recupera Nikolaou. L’allenatore calabrese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: Pucino, Meroni, Nikolaou compongono la linea difensiva, mentre in attacco Moncini è sostenuto da Partipilo e Castrovilli.

Nella Reggiana, il tecnico Davide Dionigi deve rinuciare a Sampirisi, Quaranta, Seculin e Rozzi. L’ ex attaccante del Bari schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: c’è Marras dal primo minuto, mentre gli altri due ex Novakovich e Tripaldelli partono dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio con la Reggiana a tentare di fare gioco e il Bari pronto a ripartire, la prima azione degna di nota arriva al minuto 10, quando Partipilo calcia di poco alto dal limite dell’area. L’ex attaccante della Ternana va nuovamente al tiro al minuto 18, con la palla che sorvola di poco la traversa. Meroni prova a trovare il gol dell’ex al minuto 25, ma il suo colpo di testa ravvicinato termina fuori. Incredibile chance sprecata da Partipilo al minuto 37: dopo uno scambio con Castrovilli, l’attaccante biancorosso calcia fuori davanti a Motta. Il Bari sblocca il risultato al minuto 41 con Moncini, bravo a deviare in rete un perfetto cross di Dickmann. La Reggiana pareggia in pieno recupero con Tavsan, che beffa un incerto Cerofolini. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro Ferrieri Caputi: si va al riposo sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio tra i padroni di casa: fuori Papetti, dentro Magnani. La Reggiana si rende pericolosa al minuto 48 con Girma, ma il tentativo dello svizzero termina a lato. Episodio chiave al minuto 59: il Bari resta in dieci per l’espulsione di Nikolaou, autore di un intervento scomposto su Girma. Caserta corre ai ripari al minuto 62 inserendo Burgio e Dorval per Antonucci e Partipilo. Altra sostituzione per i galletti al minuto 68: dentro Pagano, fuori Braunöder. La Reggiana ribalta il risultato al minuto 70 con Bozzolan, che deposita in rete a pochi passi da Cerofolini sugli sviluppi di un corner. L’ex Novakovich impegna Cerofolini al minuto 74, ma l’estremo difensore biancorosso tiene a galla la propria squadra opponendosi a un colpo ravvicinato dello stesso attaccante. Il terzo gol degli emiliani è nell’aria e arriva puntuale al minuto 81, con Lambourde che in contropiede beffa la difesa di Caserta. Al minuto 84 escono Moncini e Castrovilli per far posto a Maggiore e Gytkjaer. La squadra di Caserta non accenna la minima reazione e la Reggiana porta comodamente in porto una meritata vittoria. Finisce così Reggiana-Bari, edizione 2025/26: al “Mapei Stadium” il risultato finale è 3-1.

PAGELLE: Nikolaou, che ingenuità. Moncini sempre più bomber

﻿

Cerofolini 5, Pucino 5, Meroni 5, Nikolaou 4, Dickmann 6, Braunoder 6 (68′ Pagano 5,5), Darboe 5,5, Antonucci 5,5 (62′ Dorval 5,5), Partipilo 5,5 (62′ Burgio 5), Castrovilli 6 (84′ Maggiore sv) , Moncini 6,5 (84′ Gytkjaer sv)

Caserta 5

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 1

Marcatori: 41′ Moncini 47′ Tavsan 70′ Bozzolan 81′ Lambourde

Ammoniti: Papetti, Meroni, Marras, Nikolaou, Charlys

Espulsi: Nikolaou

Tiri in porta: 8 – 2

Corner: 3 – 1

Possesso palla: 51% 49%

FORMAZIONI INIZIALI

REGGIANA: Motta, Papetti, Bozzolan, Marras, Charlys, Tavsan, Reinhart, Libutti (c), Bonetti, Girma, Portanova

Panchina: Saro, Enza, Vallarelli, Novakovich, Gondo, Basili, Rover, Bertagnoli, Tripaldelli, Mendicino, Lambourde, Magnani

BARI: Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Darboe, Antonucci, Partipilo, Castrovilli, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Kassama, Rao, Maggiore, Pereiro, Mane, Mavraj, Dorval, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Assistenti: Matteo Pressato della sezione di Latina e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. VAR: Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Alberto Santoro (Messina).

Foto Ssc Bari