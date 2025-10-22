MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Andria, bambina di 11 anni investita mentre attraversa: è grave

Travolta da un'auto guidata da un 20enne che si è fermato per i primi soccorsi

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 11:04
118 ambulanza
  • 26 sec
villaggiodelgusto.com

 Una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto guidata da un 20enne ieri pomeriggio in via Nenni ad Andria, riportando ferite gravi. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata prima all’ospedale Bonomo di Andria e poi, a causa della gravità delle lesioni, è stata trasferita in serata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Andria, l’11enne stava attraversando a piedi la carreggiata in prossimità di piazzale Mariano quando un’auto, guidata da un 20enne del posto, l’ha travolta. La bambina dopo essere finita contro il parabrezza è stata sbalzata sull’asfalto. La posizione dell’automobilista, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è al vaglio degli agenti. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Aggiornamento

Ha riportato alcune fratture al bacino e a un ginocchio ed è in osservazione nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la bambina di 11 anni investita ieri in viale Nenni ad Andria. La piccola sarà sottoposta a tutti gli esami utili a verificare la possibile presenza di emorragie o danni agli organi interni.

