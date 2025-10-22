MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,571 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,571 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nuovi strumenti di difesa per la polizia locale di Bari, ma il sindaco dice “no” al taser

Varato il nuovo regolamento in giunta che dovrà avere il via libera in Consiglio. L'uso del taser è contemplato ma Leccese presenterà un emendamento

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 07:39
polizia locale
  • 54 sec
Manette, bastoni estensibili,  giubbotti antiproiettile,  spray antiaggressione e guanti anti taglio.  La giunta vara il nuovo regolamento per la disciplina “dell’armamento e degli strumenti di autotutela del corpo di Polizia locale di Bari”, redatto in attuazione della legge 65 del 7 marzo 1986 (“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”) e della legge 37 della Regione Puglia del 14 dicembre 2011 (“Ordinamento della Polizia locale”)  . Più precisamente il regolamento disciplina le dotazioni di armi degli appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Bari, in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
Inserito, come previsto dalla normativa, anche l’uso del taser, ma il sindaco Vito Leccese ha già annunciato che presenterà un emendamento in Consiglio per abolirlo.
“Il corpo di Polizia locale è chiamato sempre più a svolgere una complessa attività di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti (non solo di natura amministrativa) in numerosissimi ambiti tra cui polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza, vigilanza a tutela dell’ambiente – spiegano dal Comune –  A fronte della complessità degli impegni che gli agenti si trovano ad affrontare quotidianamente, per garantire la serenità dei cittadini e la vivibilità urbana, è stata, dunque, ravvisata la necessità di migliorare l’assetto del servizio, affinché i molteplici compiti – delicati per contesti d’intervento – siano svolti in maniera ottimale, sicura e altamente operativa, riducendo i fattori di rischio e potenziando gli strumenti di autotutela”.
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Puglia

Puglia a secco: l’invaso di Occhito...

La terra si spacca, i campi restano aridi e il livello...
- 22 Ottobre 2025
Attualità

Fastweb in tilt: Internet ko da...

Giornata complicata per migliaia di italiani che si sono ritrovati improvvisamente...
- 22 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, ambientalisti contro il parcheggio di...

Contro la "strage di alberi" denunciata nei giorni scorsi per i...
- 22 Ottobre 2025
Cronaca

Barche noleggiate abusivamente, controlli della Finanza...

Nel periodo compreso tra giugno e settembre 2025, la Guardia di...
- 22 Ottobre 2025