Bari, perde il controllo dell’auto e si schianta: morto 49enne

Forse colpito da un malore

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 10:44
Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo, morto 49enne. È accaduto nella serata di ieri a Bari, in zona Santa Caterina.  Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo forse perché colto da un improvviso malore, andando a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul  posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto repertorio

