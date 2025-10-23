Turisti segnalano irregolarità, scattano i controlli: multe a ditta di autonoleggio a Bari

Numerosi turisti, italiani e stranieri, avevano segnalato disservizi e presunte irregolarità: da qui è partita l’attività di controllo che martedì mattina ha visto impegnata la Polizia di Stato presso la sede di una società di autonoleggio con sede a Bari. Le verifiche, condotte dagli agenti della Squadra Volante, della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura e della Polizia Stradale, sono scattate dopo una serie di esposti e reclami presentati da clienti che lamentavano addebiti per danni inesistenti o non giustificati, ipotizzando vere e proprie truffe ai danni dei turisti.

Durante il controllo sono state identificate sei persone, tutte dipendenti dell’azienda, e accertate numerose violazioni amministrative, per un ammontare complessivo di 5.242,01 euro di sanzioni. Nel corso dell’ispezione è stata inoltre riscontrata la presenza di telecamere di videosorveglianza installate senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Per questo motivo sarà informato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che potrà applicare ulteriori sanzioni fino a 50mila euro. Il Comune di Bari sarà a sua volta interessato per valutare l’eventuale sospensione dell’attività commerciale come misura accessoria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali a carico dei titolari o del personale della società.

Foto repertorio