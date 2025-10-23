GIOVEDì, 23 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,595 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,595 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, scontro sul nodo ferroviario a Nord: “Serve chiarezza sui ritardi, Regione non esente da colpe”

La denuncia di Fratelli d'Italia

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 10:30
Foto Facebook
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

“Sul Nodo ferroviario Nord di Bari servono chiarezza e verità”. È questo l’appello lanciato dal coordinamento del Municipio V di Fratelli d’Italia, in particolare da Antonio De Michele che interviene dopo le recenti dichiarazioni di un consigliere municipale di maggioranza, secondo cui i ritardi nell’attuazione dell’opera sarebbero da attribuire all’attuale governo nazionale e, in particolare, al Ministero delle Infrastrutture.

“È bene ricordare – spiega De Michele– che la Regione Puglia, guidata da vent’anni dal centrosinistra, non può dirsi estranea alle responsabilità per i ritardi accumulati”. Il progetto del Nodo ferroviario Nord di Bari prevede la realizzazione di una variante di circa 11 chilometri tra Santo Spirito e Palese, con un investimento stimato in un miliardo di euro da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI). Secondo Fratelli d’Italia, in questi anni la Regione avrebbe potuto “rapportarsi meglio con le istituzioni competenti”, accelerando le procedure di approvazione e riducendo i tempi di valutazione. “Invece – prosegue la nota – ci si è concentrati principalmente sul Nodo Sud, tralasciando il Nord barese”.

Il partito sottolinea inoltre che la Regione avrebbe potuto contribuire con ulteriori risorse finanziarie e semplificare le pratiche amministrative e autorizzative, per evitare i rallentamenti che hanno portato, di fatto, alla scadenza dei termini di finanziamento. “Se la Regione avesse adottato comportamenti virtuosi, oggi parleremmo di un’opera già in corso e non di un’occasione perduta per i cittadini del Nord barese”, si legge ancora nella nota.

Foto Facebook

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari accelera sulla mobilità sostenibile: via...

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile...
- 23 Ottobre 2025
Politica

Decaro contro la manovra: “Così il...

Nel mirino di Antonio Decaro finisce la manovra finanziaria del governo,...
- 23 Ottobre 2025
Dalla città

Bari punta sul futuro: in arrivo...

Un progetto da oltre 159 milioni di euro per trasformare la...
- 23 Ottobre 2025
Cronaca

Fabbro e parrucchiere operavano abusivamente: sigilli...

Portavano avanti la propria attività nonostante privi delle autorizzazioni. È quanto...
- 23 Ottobre 2025