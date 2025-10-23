GIOVEDì, 23 OTTOBRE 2025
Bari, raccolta dell’organico ferma da giorni nel Municipio 2: “Mancanza di rispetto per la città”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 11:07
WhatsApp Image 2025-10-23 at 10.50.19 (1)
  • 37 sec
villaggiodelgusto.com

Raccolta dell’organico ferma da giorni, accade nel Municipio 2. A denunciarlo il gruppo consiliare Fratelli d’Italia. “La raccolta dell’organico è ferma da giorni, ormai da lunedì – denunciano – questo dimostra ancora una volta l’inefficacia di questa amministrazione comunale e la mancanza di attenzione su tutta la città di Bari nella fattispecie del nostro Municipio.  Ci auguriamo che si possano trovare presto le misure adeguate per poter rimediare a queste situazioni sempre più quotidiane”, concludono.

