Raccolta dell’organico ferma da giorni, accade nel Municipio 2. A denunciarlo il gruppo consiliare Fratelli d’Italia. “La raccolta dell’organico è ferma da giorni, ormai da lunedì – denunciano – questo dimostra ancora una volta l’inefficacia di questa amministrazione comunale e la mancanza di attenzione su tutta la città di Bari nella fattispecie del nostro Municipio. Ci auguriamo che si possano trovare presto le misure adeguate per poter rimediare a queste situazioni sempre più quotidiane”, concludono.
Bari, raccolta dell’organico ferma da giorni nel Municipio 2: “Mancanza di rispetto per la città”
La denuncia
