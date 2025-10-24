VENERDì, 24 OTTOBRE 2025
Bari, palo pericolante: via Re David chiusa al traffico per questione di sicurezza

Sia veicolare che pedonale

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 14:35
A causa di un palo pericolante sulla via Re David il tratto da via Postiglione a via M.C. di Savoia , è momentaneamente chiuso al traffico veicolare e pedonale per ragioni di sicurezza.

